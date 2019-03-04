Кузбасские энергетики несут трудовую вахту на объектах Зимней универсиады в Красноярске

В минувшую субботу в Красноярске состоялось торжественное открытие Всемирной зимней Универсиады – 2019. Свою немалую лепту в подготовку этого масштабного праздника внес коллектив «МРСК Сибири», обеспечив надежные схемы электроснабжения всех объектов Универсиады. Уже более месяца в Красноярске несут трудовую вахту свыше 80 сотрудников филиала - «Кузбассэнерго – РЭС». Среди них – Людмила Калужских, ведущий инженер оперативно-диспетчерской службы Юга Центра управления сетями.

К началу трансляции церемонии открытия вечером 2 марта Людмила Михайловна не успела. Весь день была на своем временном рабочем месте – подстанции напряжением 110/6 киловольт «Белые Росы» на острове Отдыха. Вернулась в гостиницу, когда церемония уже была в разгаре.

«У нас сейчас очень волнительный и ответственный период. Чтобы все объекты функционировали четко, мы работаем по усиленной схеме. На первом месте – надежность электроснабжения. Выходные и даже 8 Марта отменяются», - с улыбкой говорит Людмила Михайловна.

Объект, на котором вместе с коллегами несет дежурство Людмила Калужских, снабжает электроэнергией Дворец спорта им. Ивана Ярыгина, где с утра до позднего вечера проходят соревнования по кёрлингу, а также центральный стадион имени Ленинского комсомола, где расположен пресс-центр.

Подстанция «Белые росы» была введена в работу в конце 2017 года. Это современный, полностью автоматизированный энергообъект. Но сейчас на подстанции круглосуточно организовано дежурство оперативного персонала, работников службы подстанций и релейной защиты. Задачей Людмилы Михайловны было не только полностью проработать всю документацию и схемы по подстанции, но и подготовить оперативный персонал.

«Это очень значимый для меня опыт. Во-первых, совершенно новый объект, где все нужно было изучить, перепроверить самой, а во-вторых, работа с людьми – всегда ответственна и требует максимальной отдачи. Это возможность передать накопленный опыт и знания вверенному мне персоналу, а для них – шанс профессионально вырасти, благодаря таким необычным условиям», - отмечает Людмила Михайловна.

После напряженной смены Людмила Михайловна обязательно звонит родным, в Прокопьевск. На этой неделе рассчитывает поболеть за спортсменов вместе с коллегами вечером у телевизора. Немного жалеет, что на аренах Универсиады побывать не получится. «Не беда, что 8 марта тоже проведу на работе. Миссия ведь у нас благородная. Не всем выдается такой шанс – внести свой вклад в такое значимое и важное для Сибири дело!», – уверена женщина-энергетик.