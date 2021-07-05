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Кузбасские энергетики обеспечат киловаттами новый Центр гемодиализа в Белове

Специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» завершают строительство электросетевой инфраструктуры в рамках технологического подключения к сетям нового Центра  гемодиализа «Красная горка» в городе Белово.

Новый медицинский центр, который будет оказывать специализированную помощь пациентам, откроется в начале июля. Для подключения учреждения к электричеству специалисты «Кузбассэнерго – РЭС» в кратчайшие сроки построили необходимую инфраструктуру. Уже смонтированы и испытаны две комплектные трансформаторные подстанции по 250 кВт. Схема электроснабжения спроектирована таким образом, что центр будет подключен сразу к двум независимым источникам питания. Соответственно, энергетики протягивают еще две линии электропередачи напряжением 10 киловольт.

«Сейчас все медучреждения – это зона особого внимания для энергетиков. Поэтому, как только поступила заявка на подключение, мы взяли этот проект под особый контроль. Составили отдельный план-график и четко выполнили все свои обязательства, чтобы центр получил новые мощности в срок», –  отметил директор филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» Иван Клейменов.

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kuzbassnews.ru
05/07/2021
Здоровье
Общество
Экономика
Топ
Белово

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