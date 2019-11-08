Кузбасские энергетики обеспечили электроснабжение социального жилья

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь досрочно подключили к электрическим сетям многоквартирный жилой дом для детей-сирот в Яшкинском районе.

Дом построен в селе Поломошное по государственной программе «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».Энергетики осуществили подключение в максимально сжатые сроки.

– По условиям договора мы должны были построить две новые линии электропередачи напряжением 0,4 киловольт и протяженностью около полукилометра, обеспечив подключение заявителя к январю следующего года. Но проект очень значимый и важный для Яшкинского района, поэтому мы взяли на себя обязательства ускорить процесс. В итоге выполнили все работы по объектам за три месяца, – рассказал и. о. заместителя директора по капитальному строительству Кузбасского филиала Россети Сибирь Андрей Корягин.

Технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности электросетевой компании. Специалисты Россети Сибирь имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре. Клиенты компании могут также воспользоваться дополнительным сервисом «Технологическое подключение под ключ» и доверить энергетикам мероприятия, которые в соответствии с законодательством должен выполнить сам заявитель.

По всем вопросам, касающимся техприсоединения, можно обращаться к специалистам контакт-центра по бесплатному номеру 8-800-1000-380, либо в разделе «Личный кабинет» на сайте Россети Сибирь.