Кузбасские энергетики обеспечили надежное электроснабжение в новогодние праздники

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь обеспечили стабильную передачу электроэнергии по сетям для предприятий и жителей Кузбасса. Единичные нарушения ликвидировались максимально оперативно.

В целом, по девяти регионам присутствия компании благодаря надежной работе энергетиков количество отключений снизилось на 4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в Кузбасском филиале Россети Сибирь по сравнению с прошлым годом количество отключений снизилось на 16 %.

В праздничные дни температура воздуха в некоторых регионах Сибири опускалась до – 45°С, фиксировались порывы ветра до 15 м/с, обильные снегопады.

В Кузбасском филиале Россети Сибирь во время новогодних каникул к оперативному реагированию были готовы 123 аварийно-восстановительные бригады – это 607 человек и 354 единицы техники. На дежурстве в готовности к работе находились 24 передвижные дизель-генераторные установки.

Круглосуточное дежурство специалистов, регулярный осмотр электросетевого оборудования, а также качественная подготовка электросетевого комплекса девяти регионов к зиме, позволили энергокомпании сделать новогодние каникулы для сибиряков по-настоящему светлыми и яркими.

Россети Сибирь остается на круглосуточной связи с потребителями: единый контакт-центр 8-800-1000-380 работает в обычном режиме.