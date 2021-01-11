Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские энергетики обеспечили надежное электроснабжение в новогодние праздники

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь обеспечили стабильную передачу электроэнергии по сетям для предприятий и жителей Кузбасса. Единичные нарушения ликвидировались максимально оперативно.

В целом, по девяти регионам присутствия компании благодаря надежной работе энергетиков количество отключений  снизилось на 4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в Кузбасском филиале Россети Сибирь по сравнению с прошлым годом количество отключений снизилось на 16 %.

В праздничные дни температура воздуха в некоторых регионах Сибири опускалась до – 45°С, фиксировались порывы ветра до 15 м/с, обильные снегопады.

В Кузбасском филиале Россети Сибирь во время новогодних каникул к оперативному реагированию были готовы 123 аварийно-восстановительные бригады – это 607 человек и 354 единицы техники. На дежурстве в готовности к работе находились 24 передвижные дизель-генераторные установки.

Круглосуточное дежурство специалистов, регулярный осмотр электросетевого оборудования, а также качественная подготовка электросетевого комплекса девяти регионов к зиме, позволили энергокомпании сделать новогодние каникулы для сибиряков по-настоящему светлыми и яркими.

Россети Сибирь остается на круглосуточной связи с потребителями: единый контакт-центр 8-800-1000-380 работает в обычном режиме.

Общество
Экономика
kuzbassnews.ru
11/01/2021
Общество
Экономика
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Угольная компания в Кузбассе выплатила 200 тысяч за смертельное ДТП
Приставы Новокузнецка взыскали 200 000 рублей компенсации морального вреда с угольной компании, из-...
Одним из худших городов для проживания признан Кемерово
По завершению оценивая, Кемерово занял 72 место из 75 возможных из-за услуг ЖКХ и уровня...
Кузбассовцы третий день живут без воды из-за морозов
Жительница села Теплая Речка сообщила, что из-за халатности весь населенный пункт остался без...
В Кемерове на проспекте Ленина иномарка сбила пешехода
Утром в Кемерове на пересечении проспекта Ленина и улица Красной под колёса автомобиля попал...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus