Кузбасские энергетики обеспечили техприсоединение к сетям храмов в двух поселках области

Накануне православного праздника Крещения специалисты филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго - РЭС» обеспечили подключение к электрическим сетям двух социально значимых объектов - храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», расположенного в поселке Пригородный Кемеровского района, а также храма в честь Святой Блаженной Матроны Московской в селе Конево Беловского района.

К настоящему времени завершены все работы по технологическому присоединению к сетям нового храма в поселке Пригородный Кемеровского района. Открытие храма для прихожан состоится 19 января.

