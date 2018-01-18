Кузбасские энергетики обеспечили техприсоединение к сетям храмов в двух поселках области

Накануне православного праздника Крещения специалисты филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго - РЭС» обеспечили подключение к электрическим сетям двух социально значимых объектов - храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», расположенного в поселке Пригородный Кемеровского района, а также храма в честь Святой Блаженной Матроны Московской в селе Конево Беловского района.
К настоящему времени завершены все работы по технологическому присоединению к сетям нового храма в поселке Пригородный Кемеровского района. Открытие храма для прихожан состоится 19 января.
18/01/2018
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