Кузбасские энергетики обеспечивают надёжную работу энергосистемы в дни голосования

Филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго РЭС» с 9 по 11 сентября работает в режиме усиленного контроля над эксплуатацией оборудования. Главная задача энергетиков – обеспечить надёжное и бесперебойное электроснабжение пунктов голосования в эти дни.

В Кемеровской области выборы в Советы народных депутатов пройдут в Новокузнецке и Новокузнецком районе, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Промышленновском, Тисульском, Чебулинском и Юргинском муниципальных округах. Избирательные участки будут работать три дня с 8 до 20 часов по местному времени.

На протяжении всех дней голосования в постоянной готовности к проведению аварийно-восстановительных работ ежедневно будут находиться 123 бригады – это 635 человек и 336 единиц техники. На случай возможных технологических нарушений к работе подготовлены 82 резервных источника снабжения электроэнергией суммарной мощностью 5,868 мегаватт. Также ограничено проведение плановых ремонтных работ на энергообъектах муниципалитетов, где проходит голосование.

Для контроля надёжного функционирования электросетевого комплекса и координации действий всех служб организовано взаимодействие энергетиков с органами власти и главным управлением МЧС России по Кемеровской области.

Напоминаем, что в компании «Россети Сибирь» действует единая бесплатная «горячая линия»: по телефону 8-800-220-0-220 можно сообщить о повреждении на линиях электропередачи, обрыве или провисании провода, а также высказать свои подозрения о незаконном вмешательстве в проводку и других возможных нарушениях.

Фото: Россети