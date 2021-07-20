Кузбасские энергетики «обезвредили» майнинговую ферму, промышлявшую энерговоровством

Специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» совместно с полицией обнаружили и пресекли деятельность «фермы» для майнинга криптовалюты в поселке Благодатный Кемеровского муниципального округа. Владелец майнинговой фермы незаконно похитил около 300 тысяч кВт⋅ч (киловатт-часов) электроэнергии на 1,7 млн рублей.

Энергетики зафиксировали небаланс поступившей и оплаченной электроэнергии в поселке и выехали туда с проверкой. В рейде участвовали специалисты департамента реализации услуг и учета электроэнергии филиала компании «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» и служба безопасности.

При обследовании сетей подозрение энергетиков вызвала трансформаторная подстанция, питающая здание заброшенной школы. На месте энергетики выявили вмешательство в работу системы учета электроэнергии – прибор учета работал некорректно. А фактическая нагрузка по кабелю, питающему объект, превышала допустимую почти в 10 раз.

После выявления безучетного потребления были привлечены сотрудники полиции для обследования территории бывшей школы. Они обнаружили в подвале около 140 действующих устройств для майнинга криптовалюты. Все оборудование (примерно на 10 млн рублей) было описано и изъято.

Энергетики составили в отношении собственника акт о безучетном потреблении электроэнергии на 298 тысяч кВт⋅ч. В денежном выражении это около 1,67 млн рублей. За воровство электроэнергии похитителю грозит уголовная ответственность. Также ему придется выплатить штраф и возместить нанесённый энергокомпании ущерб.

«Любители легкой наживы ставят под угрозу надежность и качество электроснабжения добросовестных потребителей. Зачастую действия злоумышленников провоцируют аварии на электросетях. Кроме того, энерговоры подвергают риску свою жизнь и жизнь окружающих. Наша задача совместно с органами правопорядка защитить права добросовестных потребителей. Поэтому мы намерены жестко бороться и пресекать любые попытки вмешательства в работу энергообъектов», – подчеркнул заместить директора по безопасности «Кузбассэнерго – РЭС» Андрей Башков.

Как выяснилось, поселок Благодатный до недавнего времени был действительно благодатным для добытчиков криптовалюты. Буквально месяц назад, в июне, специалисты «Кузбассэнерго – РЭС» уже пресекли на окраинах поселка деятельность майнинг-фермы, которая располагалась на территории животноводческой фермы. В отношении владельца был составлен акт о незаконном потреблении электроэнергии. Материалы дела направлены в правоохранительные и судебные органы. Энерговору грозит штраф в размере 2,1 млн рублей, а также разбирательство в рамках уголовного дела за нанесение ущерба.