Кузбасские энергетики обновляют электросетевую инфраструктуру в селе Горскино

До середины ноября энергетикам предстоит демонтировать линии электропередачи напряжением 0,4 и 10 киловольт и построить новые сети протяженностью около километра, а также перенести и обновить трансформаторную подстанцию.

– Для нас это очень важный проект по обустройству сельского поселения. Жители Горскино давно ждут, когда у них появится комфортное общественное пространство, где можно будет проводить праздники и отдыхать. Поэтому мы очень благодарны энергетикам за оперативность, – отметил глава Гурьевского муниципального округа Станислав Черданцев.