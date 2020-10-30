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Кузбасские энергетики обновляют электросетевую инфраструктуру в селе Горскино

До середины ноября энергетикам предстоит демонтировать линии электропередачи напряжением 0,4 и 10 киловольт и построить новые сети протяженностью около километра, а также перенести и обновить трансформаторную подстанцию. 

  –  Для нас это очень важный проект по обустройству сельского поселения. Жители Горскино давно ждут, когда у них появится комфортное общественное пространство, где можно будет проводить праздники и отдыхать. Поэтому мы очень благодарны энергетикам за оперативность,  –   отметил глава Гурьевского муниципального округа Станислав Черданцев.

Общество
Гурьевск
kuzbassnews.ru
30/10/2020
Общество
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Новости Кузбасса

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