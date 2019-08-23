Кузбасские энергетики обсудили передовые подходы к обеспечению безопасных условий труда в отрасли

В преддверии отопительного сезона в Кемеровской области специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» и Сибирского управления Ростехнадзора инициировали круглый стол по вопросам обеспечения производственной безопасности. В нем приняли участие руководители всех крупных электросетевых компаний региона.

- Энергетика сейчас переходит на новую ступень, быстрыми темпами развиваются технологии. Поэтому подходы к обеспечению безопасных условий труда должны соответствовать современным условиям. Ведь сохранение здоровья и жизни работников – такая же ответственная задача, как и обеспечение надежности электроснабжения наших земляков, – подчеркнул исполняющий обязанности директора филиала Россети Сибирь в Кузбассе Иван Клейменов, открывая мероприятие.

Начальник отдела по надзору за энергосетями Сибирского управления Ростехнадзора Виктор Бродт также отметил актуальность темы совещания: «Сейчас перед началом осенне-зимнего периода важно не только обеспечить безусловное выполнение всех производственных программ, но и уделить особое внимание работе с персоналом, на чьи плечи ложится огромная ответственность. Обмен опытом разных компаний и мнениями по применению новых технологий однозначно будет способствовать повышению эффективности работы в этом направлении».

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь рассказали участникам об уже внедренных технологиях, таких как видеофиксация допуска бригад при работе по нарядам и распоряжениям, а также видеофиксация проверки знаний персонала. Эти мероприятия не только повышают контроль, но и дают возможность анализа и проведения корректирующих действий, что снижает производственные риски.

Еще одно внедренное в кузбасском филиале ноу-хау – информационный экран безопасности. Специалисты компании разработали собственное приложение, которое позволяет выводить на ТВ-панель динамичную, адаптивную и информативную web-страницу с обновляемыми данными. Удобный и современный формат привлекает внимание производственного персонала и напоминает о необходимости строгого соблюдения норм и правил охраны труда.

Экспертам также презентовали пилотный проект компании «Россети Сибирь» «Мобильный инженер». Он уже прошел апробацию в двух районах электрических сетей Омского и Красноярского филиалов. Со следующего года проект будет внедрен во всех регионах присутствия компании. Приложение на основе цифровых технологий предполагает создание электронного наряда-допуска бригады к работе с мобильных устройств, внедрение автоматизированной системы проверки знаний в области производственной безопасности. Это улучшит контроль за членами бригады с точки зрения безопасности, исключит любые ошибки и неправильные действия, которые могут привести к травмам. Внедрение проекта «Цифровой инженер» значительно повысит оперативность работы при эксплуатации оборудования и реагирование в нештатных ситуациях. Главное же преимущество новых технологий – снижение перерывов в электроснабжении потребителей и повышение надежности электроснабжения.

Своими наработками в области обеспечения безопасных условий труда поделились и другие энергокомпании. В частности, представители ЕВРАЗ ЗСМК рассказали о создании так называемого «идеального профиля» электромонтера. Программа позволяет анализировать результаты тестирования работников и формировать бригады, учитывая все риски. Это создает дополнительные возможности по обмену опытом и повышению уровня знаний, тем самым влияет на улучшение производственной безопасности.

Все участники круглого стола признали, что общение было очень продуктивным и эффективным. Формат мероприятия позволил поделиться самыми передовыми технологиями в области обеспечения безопасности. Следующее такое мероприятие будет проведено перед началом ремонтной кампании 2020 года.