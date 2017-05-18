Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские энергетики оказали мужественное сопротивление непогоде

Специалисты кузбасского филиала ПАО «МРСК Сибири» первыми среди всех филиалов компании полностью восстановили электроснабжение после майского ливневого снега. Все потребители получают электроэнергию в обычном режиме.

Вчера, 17 мая на территории нескольких филиалов компании из-за неблагоприятных погодных условий были зафиксированы технологические нарушения в распределительных сетях. В Кузбассе разгул стихии пришелся на центр региона, где в 45 населенных пунктах в нескольких районах возникли перебои с электроснабжением. Специалисты филиала мужественно противостояли стихии. Высокая готовность оперативного и технического персонала, своевременно предпринятые меры позволили в максимально сжатые сроки ликвидировать последствия непогоды.

 - Несмотря на плохую видимость при осмотре линий электропередачи, мокрый снег и сильные порывы ветра работы не останавливались ни на минуту. Мобилизация всех сил и средств и слаженные действия помогли справиться с ситуацией и вернуть свет землякам, - отмечает главный инженер «Кузбассэнерго – РЭС» Евгений Назаров.

Максимально в осмотрах и ремонтах линий было задействовано 52 бригады в количестве 118 человек и 54 единицы техники. Дополнительно в этот район с Северо-Восточного и Южного производственных отделений были направлены специалисты со всей необходимой техникой. Для подключения социально значимых объектов использовались резервные источники питания. Также было налажено взаимодействие со смежными сетевыми организациями.

В итоге уже в 23-42 по местному времени восстановительные работы были завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.

 

Общество
kuzbassnews.ru
18/05/2017
Общество
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузнецкий проспект встал в пробке из-за ДТП
Скорость движения на участке проспекта Кузнецкого по направлению от улицы Автозаводской до...
В Кемерове на проблемных перекрестках изменили режим работы светофоров
В настоящее время мониторинг проблемных перекрестков продолжается, специалисты планируют вносить...
В Кемерове отметят День пионерии
Во время движения пассажирам расскажут об истории пионерских дружин, также все желающие смогут...
Экс-сотруднице полиции в Кузбассе дали два года условно за избиение девочки
Суд в Кемеровской области признал бывшую сотрудницу полиции виновной в истязании девочки-подростка...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus