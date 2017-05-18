Кузбасские энергетики оказали мужественное сопротивление непогоде

Специалисты кузбасского филиала ПАО «МРСК Сибири» первыми среди всех филиалов компании полностью восстановили электроснабжение после майского ливневого снега. Все потребители получают электроэнергию в обычном режиме.

Вчера, 17 мая на территории нескольких филиалов компании из-за неблагоприятных погодных условий были зафиксированы технологические нарушения в распределительных сетях. В Кузбассе разгул стихии пришелся на центр региона, где в 45 населенных пунктах в нескольких районах возникли перебои с электроснабжением. Специалисты филиала мужественно противостояли стихии. Высокая готовность оперативного и технического персонала, своевременно предпринятые меры позволили в максимально сжатые сроки ликвидировать последствия непогоды.

- Несмотря на плохую видимость при осмотре линий электропередачи, мокрый снег и сильные порывы ветра работы не останавливались ни на минуту. Мобилизация всех сил и средств и слаженные действия помогли справиться с ситуацией и вернуть свет землякам, - отмечает главный инженер «Кузбассэнерго – РЭС» Евгений Назаров.

Максимально в осмотрах и ремонтах линий было задействовано 52 бригады в количестве 118 человек и 54 единицы техники. Дополнительно в этот район с Северо-Восточного и Южного производственных отделений были направлены специалисты со всей необходимой техникой. Для подключения социально значимых объектов использовались резервные источники питания. Также было налажено взаимодействие со смежными сетевыми организациями.

В итоге уже в 23-42 по местному времени восстановительные работы были завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.