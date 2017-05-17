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Кузбасские энергетики оперативно ликвидируют последствия непогоды

Специалисты «Кузбассэнерго» продолжают ремонтные работы на подведомственных энергообъектах, где возникли перебои в связи с сильным ветром и мокрым снегом. Полностью восстановить исходную схему электроснабжения энергетики планируют к 21-00.

В ремонтных работах задействовано 48 бригад в количестве 106 человек и 50 единицы техники. Социально значимые объекты в сельских населенных пунктах, где происходили перебои с электроснабжением, подключены к резервным источникам питания.

В центральной части области работу энергетиков осложняет все еще непрекращающийся мокрый снег с ветром. Несмотря на это, работы ведутся непрерывно. В условиях плохой видимости энергетикам необходимо осмотреть десятки километров линий, выявить и оперативно устранить все нарушения в светлое время суток.

Оперативный штаб из числа руководителей и специалистов предприятия координирует восстановительные работы. Организовано взаимодействие и информационный обмен с администрацией, муниципалитетами, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири, Главным управлением МЧС по Кемеровской области и смежными электросетевыми предприятиями.

По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах, уточнить всю необходимую информацию.

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kuzbassnews.ru
17/05/2017
Общество
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