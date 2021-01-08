Кузбасские энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение, нарушенное водителем погрузчика в Березовском

Специалисты филиала «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» оперативно восстанавливают нарушенное электроснабжение в районе Березовского. «Невнимательный» водитель погрузчика оставил сегодня без света 2 шахты и разрез, оборвав стрелой погрузчика провода высоковольтной линии электропередачи.

Сегодня ранним утром руководство обогатительной фабрики «Барзасское товарищество» сообщило специалистам Кузбасского филиала «Россети Сибирь» в Кузбассе, что водитель фабрики стрелой погрузчика оборвал провод на линии электропередачи 35 кВ.

Нижний провод обгорел и упал на землю, а водитель, опасаясь получить удар током, оставался в кабине до приезда энергетиков.

Специалисты «Кузбассэнерго – РЭС» незамедлительно приступили к ремонтным работам на линии. В восстановлении электроснабжения задействованы 6 человек и 3 единицы техники, 4 резервных источника питания.

Электроснабжение планируют восстановить к 11 часам.

Необходимо отметить, что знание правил поведения вблизи электроустановок, контроль над их соблюдением входят в систему охраны труда на каждом предприятии и организации. Водитель обязан помнить о технике безопасности при работе вблизи ЛЭП, это входит в курс обучения.

Сотрудники «Кузбассэнерго - РЭС» регулярно проводят работу по информированию населения о правилах поведения в охранных зонах линий электропередачи, взаимодействуют в вопросах профилактики электротравматизма с ГИБДД, органами власти, руководством предприятий и организаций.

Также в «Россети Сибирь» действует бесплатная «горячая линия» по всем вопросам электроснабжения – 8-800-1000-380. По данному телефону можно проконсультироваться и по поводу получения разрешения на работу в охранной зоне ЛЭП.