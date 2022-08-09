Кузбасские энергетики оперативно заменили «упавшую во время шторма» опору ЛЭП

Специалисты филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» во время аварийно-восстановительных учений в Кемеровском муниципальном округе отработали в режиме реального времени, в том числе и опору линии 35 киловольт (кВ) тоже меняли по-настоящему.

По сценарию учений, из-за сильного порывистого ветра и мокрого снега отключилась линия 35 кВ Осиновская – Силинская, что привело к условному обесточению потребителей пяти населённых пунктов – это более 1,7 тыс. человек – и девяти социально значимых объектов.

К работам по восстановлению электроснабжения были привлечены четыре ремонтные бригады: 20 человек, 11 единиц техники и 9 резервных источников снабжения электрической энергии суммарной мощностью 2 130 киловатт. В результате осмотра энергетики выявили падение опоры ЛЭП 35 кВ и организовали вывод линии в ремонт. Тренировка – тренировкой, но вот опору специалисты заменили по-настоящему.

В результате условные повреждения были успешно устранены, а электроснабжение всех условно-отключенных потребителей полностью восстановлено уже к 16:30. После учений подробно проанализировали все действия персонала.

– Задача таких тренировок – отточить оперативность и слаженность работы, поскольку в реальности это позволит ликвидировать последствия сложного технологического нарушения в максимально короткие сроки, – рассказал заместитель генерального директора – директор филиала «Кузбассэнерго – РЭС» Иван Клеймёнов. – В условиях сибирской суровой зимы это особенно важно, ведь от нас зависит комфорт и надёжность электроснабжения всех кузбассовцев.