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Кузбасские энергетики опережающими темпами реконструируют высоковольтную ЛЭП на юге Кузбасса

Специалисты кузбасского филиала «МРСК Сибири»  выполняют мероприятия по повышению энергобезопасности и обновлению электросетевого комплекса, в том числе  в рамках соглашения между областными властями и «МРСК Сибири», заключенного в конце 2016 года.  Заместитель губернатора Дмитрий Кудряшов проинспектировал ход реконструкции ВЛ 110 кВ.

Обновление высоковольтной линии  электропередачи напряжением 110 киловольт от Южно-Кузбасской ГРЭС до подстанции «Темирская» - один из ключевых объектов инвестпрограммы. Объект снабжает электроэнергией весь Таштагольский и часть Новокузнецкого района Кемеровской области.

Энергетики уже завершили реконструкцию на самом сложном, 14-километровом участке от п. Мундыбаш в сторону п. Темир-Тау. Гористый рельеф в этой местности, перепады высот, множество пересечений с ЛЭП, трудный доступ к самой линии – все это осложняло организацию работ. Тем не менее, энергетики выполняют их с опережением графика. Всего на объекте задействовано 60 человек и 16 единиц специальной техники. На сегодня энергетики уже заменили 250 километров провода из 370.

 - Линия действительно требовала обновления и была включена в перечень первоочередных объектов. Хотя проект был рассчитан на 2 года, завершить его полностью энергетики планируют в этом году. В результате увеличится надежность всего энергоузла, в том числе рудодобывающих предприятий Таштагольского района, - отметил заместитель губернатора  Дмитрий Кудряшов.

Кроме ЛЭП 110 кВ, снабжающих шахты и разрезы, соглашение энергетиков с властями  предусматривает обновление распределительных сетей, к которым подключены котельные и объекты ЖКХ. Работы  по реконструкции идут сейчас в 3 районах: монтируются новые опоры с проводом. Повысить управляемость подстанций 35-110 киловольт позволит монтаж дуговых защит и каналов связи.

Станислав Милинис, заместитель директора филиала «Кузбассэнерго – РЭС» по инвестиционной деятельности: На реализацию всех проектов компания в этом году направит более1,5 млрд рублей. Это, в том числе, нетарифные, привлеченные средства. Дополнительные вложения стали возможными именно благодаря регуляторному соглашению между руководством «МРСК Сибири» и губернатором Кемеровской области. Под гарантии обеспечения тарифной выручкой в будущие периоды мы уже сегодня можем выполнять необходимую модернизацию.

В течение 2017-2018 гг. в развитие энергетического хозяйства кузбасского филиала «МРСК Сибири» будет дополнительно направлен 1 млрд 600 млн рублей. Уже сегодня это позволяет предупреждать технологические нарушения и повышать надежность и качество электроснабжения. Оперативность увеличивает также существенно обновленный в этом году автопарк филиала. В подразделения уже поступили более 70 единиц спецтехники для строительства и ремонта сетей.

Общество
Новокузнецк
Таштагол
kuzbassnews.ru
12/09/2017
Общество
Новокузнецк
Таштагол
Новости Кузбасса

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