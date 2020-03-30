Кузбасские энергетики особенно присмотрят за контакт-центрами, больницами и объектами сотовой связи

В «нерабочую неделю» производственный персонал Кузбасского филиала Россети Сибирь не только остается на боевом посту, но и под особый контроль берет энергоснабжение более 800 объектов социальной и банковской инфраструктур, организаций здравоохранения, объектов сотовой связи и транспортных центров.

«В период карантинных мероприятий и необходимости самоизоляции населения стратегическое значение приобрели объекты, обеспечивающие электронные и онлайн-коммуникации.

Именно поэтому главой Россетей Павлом Ливинским было принято решение об организации особого контроля энергоснабжения объектов, потребительская нагрузка на которые в текущий момент увеличена в несколько раз в силу сокращения очных контактов населения друг с другом. Это контакт-центры, объекты сотовой и интернет-связи, МФЦ, крупные логистические и транспортные компании. Медицинские учреждения по умолчанию являются для нас ключевыми», – подчеркнул генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.

На территории присутствия Кузбасского филиала Россети Сибирь (ПАО «МРСК Сибири») насчитывается 839 ключевых инфраструктурных и социально значимых объектов. Надежность их электроснабжения сейчас в центре внимания кузбасских энергетиков. Среди этих объектов - 399 медицинских учреждений, call-центр, 28 многофункциональных центров и других объектов, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг, 408 объектов обеспечения сотовой связью и доступом к сети интернет, а также 3 крупных транспортно-логистических центра.

В целом, режим работы энергетиков в «нерабочую неделю» практически не изменился: бесперебойное и качественное энергоснабжение – приоритетная задача компании. Поэтому график работы выстроен таким же образом, как на продолжительных новогодних или майских каникулах: круглосуточное дежурство и готовность бригад незамедлительно приступить к восстановлению энергоснабжения в случае технологического нарушения.

Центры обслуживания потребителей в Кузбассе работают только в онлайн-режиме (вся информация размещена на сайте rosseti-sib.ru). Консультации по вопросам электроснабжения кузбассовцы могут получить по бесплатному телефону «горячей линии» 8-800-1000-380.