Кузбасские энергетики открыли для студентов режимные объекты

В Кузбасском филиале «Россети Сибирь» стартовал набор студентов профильных вузов в энергоотряд – 2021. Чтобы ребята ближе познакомились с самой «светлой» профессией на земле, а летом, не задумываясь, пришли на практику в крупнейшую электросетевую компанию Сибири, энергетики организовали для своих будущих коллег увлекательные экскурсии сразу на два режимных объекта – подстанции «Имени В. И. Лапина» и «Мирная».

Студентка 3 курса Кузбасского государственного технического университета Елизавета Карташова уверена: свою первую запись в трудовой книжке получит в компании «Россети Сибирь», анкету для вступления в энергоотряд она уже заполнила, а на подстанции «Имени В. И. Лапина» «зарядилась» полезными знаниями для будущей курсовой работы.

Ежегодно подстанции «Кузбассэнерго – РЭС» посещают более сотни будущих энергетиков. В период пандемии коронавируса экскурсии на режимные объекты пришлось ограничить. Сейчас ребята не упускают уникальную возможность – взглянуть на энергетику изнутри и с головой погрузиться в свою будущую профессию.

Заведующий кафедрой электроснабжения горных и промышленных предприятий Сергей Захаров отметил, что дружба студентов и энергетиков – добрая традиция, благодаря которой многие ребята имеют возможность еще в вузе попробовать себя в выбранной профессии.

Презентационную лекцию о работе компании для студентов института энергетики КузГТУ провел главный специалист службы технической эксплуатации Кузбасского филиала Россети Сибирь, доцент кафедры горных и промышленных предприятий КузГТУ Сергей Захаренко. Воодушевившись передовыми технологиями и опытом работы перспективных сотрудников, ребята отправились на энергообъекты.

За железной дверью механический гул трансформаторов, огромные «коробки» открытых распределительных устройств и сотни ампер, бегущих по «венам» проводов. Подстанция «Мирная», снабжающая электроэнергией 3 района города Кемерова, для студентов института энергетики – объект уникальный. Теоретически законы физики здесь запросто можно изучить на практике.

Прослушав инструктаж по технике безопасности и надев защитные каски, студенты воочию знакомятся с работой подстанционного оборудования. Каждая деталь здесь – незаменимые части огромного «энергетического портала», который поддерживает жизнь значимых социальных объектов и потребителей города.

Более современная подстанция «Имени В. И. Лапина» еще больше привлекает внимание студентов и преподавателей вуза. Не случайно доцент кафедры горных и промышленных предприятий института энергетики КузГТУ Дмитрий Кудряшов говорит, что эта подстанция – наглядный пример эксплуатации качественного современного оборудования и бесперебойного электроснабжения потребителей. Это полностью автоматизированный объект, который работает без оперативного персонала.

Во время экскурсии начальник Городского района электрических сетей Леонид Савельев каждый элемент энергетической установки буквально «разбирает» на детали, подробно рассказывает своим будущим коллегам, как вакуум разрывает электрическую дугу, что можно увидеть в шкафу АИИС КУЭ, почему радиаторы охлаждают масло в трансформаторе. Среди действующего оборудования здесь многое считается уникальным не только для областного центра, но и для Кузбасса в целом.

«Энергетика всегда идёт в ногу со временем, задаёт динамику самой жизни, –обращается к студентам Леонид Викторович. – Вы сами в этом убедитесь, когда пройдёте свою первую практику и познакомитесь с профессией «изнутри». Многих заинтересовала информация, что подстанция «Имени В. И. Лапина» работает без присутствия человека. Сейчас почти все крупные подстанции снабжены телемеханикой. Но как бы прогрессивно не развивалась отрасль, энергетик остается главным элементом этого механизма».