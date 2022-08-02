Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские энергетики перевыполнили план реконструкции и строительства за полгода

Кузбасские энергетики подвели итоги работы филиала компании «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» за первое полугодие 2022 года.

Например, за шесть месяцев текущего года было зафиксировано 83 технологических нарушения в сети напряжением 110 киловольт (кВ), что на 8,8 % меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество технологических нарушений в сети 6–110 кВ также снизилось на 0,8 % относительно прошлогодних показателей.

В рамках инвестиционной программы 2022 года филиалом «Кузбассэнерго – РЭС» за шесть месяцев в реконструкцию и строительство сетей вложено 436,4 млн рублей, что составляет 141 % от запланированных на полугодие средств. Введено в работу 137 % отремонтированных и новых энергообъектов – в общей сложности на 280,5 млн рублей.

Выполнение ремонтной программы, техническое обслуживание объектов сетевого хозяйства, модернизация и реконструкция энергообъектов, снижение аварийности в сетях, установка интеллектуальных приборов учёта, выполнение плана по технологическому присоединению потребителей – это те направления, по которым персонал электросетевой компании работает ежедневно.

В таком же темпе энергетики продолжат подготовку электросетевого комплекса к предстоящему отопительному сезону 2022–23 годов.

 

 

Фото: «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» 

Экономика
kuzbassnews.ru
02/08/2022
Экономика
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus