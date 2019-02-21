Кузбасские энергетики поддержали общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью!»

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Дружный коллектив МРСК Сибири поделился с читателями библиотеки имени Н. В. Гоголя захватывающими детективами, медицинскими энциклопедиями, детскими сказками,
пополнив книжные полочки читального зала современной и классической литературой.
За неделю удалось собрать около 50 томов литературы для кузбассовцев, неравнодушных к чтению.
Правильно говорят: «Книга – лучший подарок», особенно, если она вручена с любовью и безграничной энергией света и добра.
21/02/2019
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