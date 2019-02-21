Кузбасские энергетики поддержали общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью!»

В Кузбассе 180 наркоманов умерли от передозировки В 2018 году в Кузбассе более 180 наркоманов умерли от передозировки. Об этом в ходе 11 сессии...

Кузбассовец убил пенсионерку и спрятал ее тело в кювете В Кузбассе за убийство осужден 46-летний жителя города Топки. Во время застолья мужчина убил свою...

В Кемерове и Новокузнецке возродят вытрезвители В ближайшее время в Кемерове и Новокузнецке заработают специализированные учреждения по оказанию...