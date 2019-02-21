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Кузбасские энергетики поддержали общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью!»

Дружный коллектив МРСК Сибири поделился с читателями библиотеки имени Н. В. Гоголя захватывающими детективами, медицинскими энциклопедиями, детскими сказками,

пополнив книжные полочки читального зала современной и классической литературой.

 

За неделю удалось собрать около 50 томов литературы для кузбассовцев, неравнодушных к чтению.

 

 

Правильно говорят: «Книга – лучший подарок», особенно, если она вручена с любовью и безграничной энергией света и добра.    

Культура
Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/02/2019
Культура
Общество
Новокузнецк
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Новости Кузбасса

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