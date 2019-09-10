Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские энергетики поддержали Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче

Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче в Кемерово завершился грандиозным городским праздником на Бульваре Строителей. Более 10 тысяч горожан стали его участниками, поддержав идеи энергоэффективности и бережливого отношения к ресурсам в регионе.

Традиционно предприятия ТЭК – самые активные организаторы фестивальных мероприятий. Еще одной задачей масштабного праздника стало повышение интереса к отрасли и популяризация профессии энергетика.

- Мы заинтересовываем детей буквально с младших классов. Отрасль сейчас   входит в новую эру цифровизации. Поэтому важно развивать и обучать ребят, дать возможность понять, насколько это востребованная в будущем и интересная профессия, - отметил заместитель директора – главный инженер Кузбасского филиала Россети Сибирь Сергей Тараданов.

В этом году специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь также организовали масштабную интерактивную площадку, которая привлекла и взрослых, и детей. Её цель – не только развлекательная. С помощью тематических квестов, шоу, опытов энергетики рассказывали об электричестве и правилах энергобезопасности. Помимо важных знаний и впечатлений все участники получили призы и подарки на память о фестивале.

Центром внимания горожан также стал электромобиль филиала. Все желающие смогли познакомиться с принципами его работы и преимуществами по сравнению с обычным автомобилем с бензиновым двигателем.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
10/09/2019
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев восхитился угольной ТЭЦ в Японии
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поделился в Instagram впечатлениями от японской...
В Кузбассе незаконно вырубили больше 40 гектаров леса
В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки леса. Как сообщили в областном МВД...
Кузбассовец получил деньги за падение в шахте
Мужчина получил определённую степень утраты трудоспособности. Также из-за полученной травмы у него...
Пилот из кабины показал приземление самолета в Новокузнецке
В Сети появилось видео приземления пассажирского авиалайнера в аэропорту Новокузнецка. Ролик был...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus