Кузбасские энергетики поддержали Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче

Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче в Кемерово завершился грандиозным городским праздником на Бульваре Строителей. Более 10 тысяч горожан стали его участниками, поддержав идеи энергоэффективности и бережливого отношения к ресурсам в регионе.

Традиционно предприятия ТЭК – самые активные организаторы фестивальных мероприятий. Еще одной задачей масштабного праздника стало повышение интереса к отрасли и популяризация профессии энергетика.

- Мы заинтересовываем детей буквально с младших классов. Отрасль сейчас входит в новую эру цифровизации. Поэтому важно развивать и обучать ребят, дать возможность понять, насколько это востребованная в будущем и интересная профессия, - отметил заместитель директора – главный инженер Кузбасского филиала Россети Сибирь Сергей Тараданов.

В этом году специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь также организовали масштабную интерактивную площадку, которая привлекла и взрослых, и детей. Её цель – не только развлекательная. С помощью тематических квестов, шоу, опытов энергетики рассказывали об электричестве и правилах энергобезопасности. Помимо важных знаний и впечатлений все участники получили призы и подарки на память о фестивале.

Центром внимания горожан также стал электромобиль филиала. Все желающие смогли познакомиться с принципами его работы и преимуществами по сравнению с обычным автомобилем с бензиновым двигателем.