Кузбасские энергетики подготовились к зиме

Сегодня на юге Кемеровской области на базе кузбасского филиала «МРСК Сибири» состоялись масштабные ученияпо подготовке энергетиков, коммунальщиков и спасателей к действиям в случае стихии. В учениях было задействовано более 60 человек и 13 единиц специальной техники.

По легенде учений в результате сильного шквалистого ветра и мокрого снега, который привел к обледенению проводов, произошло падение одной из опор высоковольтной линии напряжением 110 киловольт. Из-за аварийного отключения в Мысковско-Междуреченском узле без электроснабжения остались 52 социально значимых объекта, объекты ЖКХ, более 30 тысяч жителей.

Работники филиала «Кузбассэнерго – РЭС», филиала «ФСК ЕЭС» - кузбасского предприятия МЭС Сибири, спасатели, специалисты ЕДДС в реальном режиме ликвидировали последствия сложного технологического нарушения, в точности так, как если бы это случилось в жизни.

- К сожалению, мы все чаще сталкиваемся с последствиями экстремальных погодных условий. Избежать этого невозможно, но подготовиться – вполне реально. Самое главное здесь – четкое понимание регламента взаимодействия и готовность реагировать незамедлительно. Этим мы повышаем свою оперативность, чтобы минимизировать неудобства для наших потребителей, - отмечает и. о. главного инженера «Кузбассэнерго – РЭС» Андрей Костин.

Учения были направлены на повышение эффективности мобилизации сил и средств, организации аварийно-восстановительных работ, деятельности контакт-центров и горячих линий по информированию населения. По мнению организаторов, все поставленные задачи участники успешно решили.