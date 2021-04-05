Кузбасские энергетики подключили к электричеству водонапорную скважину на родине известного космонавта

Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» в сжатые сроки осуществили все мероприятия по технологическому присоединению к централизованному электроснабжению скважины для забора воды в деревне Листвянка – на родине летчика-космонавта Алексея Леонова.

Строительство нового объекта курировала Администрация Тисульского муниципального округа при поддержке Правительства Кузбасса во главе с Губернатором Сергеем Цивилевым. Энергетики в свою очередь оперативно электрифицировали объект. Для подключения скважины к электроснабжению специалисты Россети Сибирь в Кузбассе полностью реконструировали линию напряжением 0,4 киловольт: заменили опоры и смонтировали новый самонесущий изолированный провод.

«Энергетики отработали надежно и оперативно, помогли обеспечить качественное водоснабжение для жителей Листвянки и социально значимых объектов, а это одна из приоритетных задач, решение которой поможет сделать нам этот населенный пункт одной из туристических точек региона», – отметил глава Тисульского муниципального округа Дмитрий Панин.

«Мы понимаем важность ввода новой скважины для комфорта жителей и нормальной жизнедеятельности отдаленной деревни, где родился и вырос наш земляк, летчик-космонавт Алексей Леонов. Поэтому постарались максимально оперативно выполнить все, что от нас зависит, – сказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» Иван Клеймёнов.