Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские энергетики подвели итоги работы в осенне-зимний период

Кузбасский филиал Россети Сибирь даже на фоне роста числа опасных метеорологических явлений более чем на 50 %, качественно улучшает показатели надежности и безопасности электроснабжения потребителей в осенне-зимний период.

В период сезона 2019-2020 годов кузбасские энергетики сократили количество  собственных технологических нарушений в сетях всех классов напряжения, включая 0,4 киловольт (кВ) на 18,6 % по сравнению с прошлой зимой. Причем даже в сложных метеоусловиях персонал» возвращал потребителям электроэнергию в среднем менее чем за один час.

В сети напряжением 110 кВ снижение количества собственных технологических нарушений еще более значительное: оно составило 40,7 %.

Несмотря на изменение климата, которое приводит к ухудшению погодных условий, Кузбасский филиал Россети Сибирь на 59 % по сравнению с предыдущим ОЗП  2018-2019 годов улучшил показатель SAIDI (средняя продолжительность технологического нарушения на точку поставки)  - до 0,48 часа. На 35 % улучшен также показатель SAIFI (средняя частота прекращения передачи электроэнергии на точку поставки)  - до 0,67 штук.

В целом по группе компании «Россети» в период прошедшего ОЗП число технологических нарушений в сетях всех классов напряжения также сокращено -  в сравнении с сезоном 2018-2019 на 5%.

«Новые подходы к подготовке и риск-ориентированное управление объектами сетевой инфраструктуры в период пиковых нагрузок позволили «Россетям», не взирая на рост числа опасных метеоявлений, третий год подряд качественно улучшить показатели надежности – на сегодня одни из самых высоких в мире. В этом, прежде всего, заслуга наших сотрудников, которые готовы меняться, осваивать новые навыки в рамках реализации цифровой трансформации, постоянно повышать собственный профессионализм. Благодарен всему коллективу нашей компании и призываю так же ответственно подойти к подготовке к очередному осенне-зимнему сезону, чтобы пройти его еще лучше», - отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Общество
kuzbassnews.ru
16/04/2020
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе четвертая лаборатория начала делать тесты на коронавирус
Задачу увеличить количество лабораторий для исследований на коронавирус поставил перед региональным...
Кузбасские власти утвердили список системообразующих предприятий
Власти региона утвердили список системообразующих предприятий. Как сообщили в пресс-службе...
В Новокузнецке выявили сотни нарушений в сфере закупок
В Новокузнецке в 2019 году было выявлено 410 нарушений и недостатков в сфере муниципальных закупок...
В Новокузнецке выявили сотни нарушений в сфере закупок
В Новокузнецке в 2019 году было выявлено 410 нарушений и недостатков в сфере муниципальных закупок...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus