Кузбасские энергетики подвели итоги работы в осенне-зимний период

Кузбасский филиал Россети Сибирь даже на фоне роста числа опасных метеорологических явлений более чем на 50 %, качественно улучшает показатели надежности и безопасности электроснабжения потребителей в осенне-зимний период.

В период сезона 2019-2020 годов кузбасские энергетики сократили количество собственных технологических нарушений в сетях всех классов напряжения, включая 0,4 киловольт (кВ) на 18,6 % по сравнению с прошлой зимой. Причем даже в сложных метеоусловиях персонал» возвращал потребителям электроэнергию в среднем менее чем за один час.

В сети напряжением 110 кВ снижение количества собственных технологических нарушений еще более значительное: оно составило 40,7 %.

Несмотря на изменение климата, которое приводит к ухудшению погодных условий, Кузбасский филиал Россети Сибирь на 59 % по сравнению с предыдущим ОЗП 2018-2019 годов улучшил показатель SAIDI (средняя продолжительность технологического нарушения на точку поставки) - до 0,48 часа. На 35 % улучшен также показатель SAIFI (средняя частота прекращения передачи электроэнергии на точку поставки) - до 0,67 штук.

В целом по группе компании «Россети» в период прошедшего ОЗП число технологических нарушений в сетях всех классов напряжения также сокращено - в сравнении с сезоном 2018-2019 на 5%.

«Новые подходы к подготовке и риск-ориентированное управление объектами сетевой инфраструктуры в период пиковых нагрузок позволили «Россетям», не взирая на рост числа опасных метеоявлений, третий год подряд качественно улучшить показатели надежности – на сегодня одни из самых высоких в мире. В этом, прежде всего, заслуга наших сотрудников, которые готовы меняться, осваивать новые навыки в рамках реализации цифровой трансформации, постоянно повышать собственный профессионализм. Благодарен всему коллективу нашей компании и призываю так же ответственно подойти к подготовке к очередному осенне-зимнему сезону, чтобы пройти его еще лучше», - отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.