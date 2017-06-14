Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские энергетики подводят промежуточные итоги ремонтной кампании

Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири»  – «Кузбассэнерго – РЭС» с опережением графика выполняют ремонтную программу 2017 года. С 1 января на обновление электросетевого оборудования уже направлено порядка 206 млн рублей (при годовом плане 541 млн рублей).

 В общей сложности за 5 месяцев текущего года энергетики отремонтировали более 1577 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 0,4-10 и 35-110 киловольт (кВ), расчистили 172 га трасс ВЛ, заменили 685 изоляторов, 48 км провода и 6 км грозотроса.

Энергетики провели капитальный ремонт 195 трансформаторных подстанций (при плане 153 шт) и отремонтировали 60 подстанций 35-110 кВ (при плане 57 шт.)

 - По итогам 5 месяцев календарный план ремонтной программы перевыполнен на 17%. Также с опережением графика совместно с надзорными органами выполняем техническое освидетельствование электрооборудования, зданий и сооружений. При этом выполнение производственной программы в этом году проходит в более сложных метеорологических условиях. К примеру, только в мае пришлось 7 раз вводить режим повышенной готовности из-за штормов и гроз, которые неизбежно отражаются на работе электрических сетей, - отмечает главный инженер «Кузбассэнерго – РЭС» Евгений Назаров.

Тем не менее, энергетики рассчитывают выполнить все запланированные мероприятия ремонтной кампании в срок и в полном объеме, с тем, чтобы уверенно пройти предстоящий осенне-зимний период.

Общество
kuzbassnews.ru
14/06/2017
Общество
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Что из себя представляет рынок недвижимости в Новокузнецке
В Новокузнецке работают сотни агентств недвижимости и три застройщика. Продаются более 6 тысяч...
Кемеровчан поразила «мастер парковки»
В комментариях пользователи указывают, что там можно парковаться, но некоторые призывают отправить...
В Кемерово мужчина задушил 2-летнего сына своей сожительницы
Тело ребенка обнаружила пришедшая с работы мать. После убийства мальчика злоумышленник решил свести...
В Кемерове ГИБДД проводит операцию «Светофор»
В среду, 14 июня, сотрудники кемеровской ГИБДД начали профилактическое мероприятие «Светофор»....
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus