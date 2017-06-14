Кузбасские энергетики подводят промежуточные итоги ремонтной кампании

Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» с опережением графика выполняют ремонтную программу 2017 года. С 1 января на обновление электросетевого оборудования уже направлено порядка 206 млн рублей (при годовом плане 541 млн рублей).

В общей сложности за 5 месяцев текущего года энергетики отремонтировали более 1577 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 0,4-10 и 35-110 киловольт (кВ), расчистили 172 га трасс ВЛ, заменили 685 изоляторов, 48 км провода и 6 км грозотроса.

Энергетики провели капитальный ремонт 195 трансформаторных подстанций (при плане 153 шт) и отремонтировали 60 подстанций 35-110 кВ (при плане 57 шт.)

- По итогам 5 месяцев календарный план ремонтной программы перевыполнен на 17%. Также с опережением графика совместно с надзорными органами выполняем техническое освидетельствование электрооборудования, зданий и сооружений. При этом выполнение производственной программы в этом году проходит в более сложных метеорологических условиях. К примеру, только в мае пришлось 7 раз вводить режим повышенной готовности из-за штормов и гроз, которые неизбежно отражаются на работе электрических сетей, - отмечает главный инженер «Кузбассэнерго – РЭС» Евгений Назаров.

Тем не менее, энергетики рассчитывают выполнить все запланированные мероприятия ремонтной кампании в срок и в полном объеме, с тем, чтобы уверенно пройти предстоящий осенне-зимний период.