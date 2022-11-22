Кузбасские энергетики помогли реконструировать главную автомагистраль Сибири

«Россети Сибирь» завершили переустройство сетей вдоль федеральной трассы Р-255 «Сибирь» на участке км 149 – км 158, где с 2019 года велось строительство и реконструкция дорожного полотна.

На границе Кузбасса с Новосибирской областью построена новая двухуровневая транспортная развязка, распределяющая транспортные потоки в направлениях Кемерова, Новосибирска и Томска. Также возведен новый путепровод над железнодорожными путями вместо прежнего, проработавшего около 60 лет. На подходах к путепроводу построены новые участки дороги общей протяженностью 3,5 км. На остальных 5,5 км выполнено уширение дорожного полотна.

Чтобы у дорожников появилась возможность проложить новую транспортную инфраструктуру, энергетикам потребовалось реконструировать и перенести две линии напряжением 110 киловольт (кВ), а также несколько участков линий электропередачи 10, 35 и 110 кВ. Реализация проекта по реконструкции электрических сетей обошлась в 73 млн рублей.

В рамках проекта реконструкции специалисты «Кузбассэнерго – РЭС» выполнили переустройство сетей через новый путепровод, вынесли пролеты и смонтировали 4 новые повышенные опоры и 609 метров линий электропередачи напряжением 110 кВ, а также 28 новых опор и 2 440 метров линий напряжением 10/35/110 кВ.

«Мы реализовали масштабный и технологически непростой проект, с созданием временных обводных участков линий 110 кВ и множественными пересечениями с магистралями, – прокомментировал заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер «Кузбассэнерго – РЭС» Сергей Тараданов. – Весь график работ и схемы были спланированы так, чтобы электроснабжение более 50 тысяч жителей, нескольких десятков социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения Юрги оставалось стабильным и надежным».

Фото: Россети