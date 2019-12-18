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Кузбасские энергетики помогут коллегам в Алтайском крае справиться с обмерзанием проводов ЛЭП

Сегодня утром из Кузбасса пять бригад со спецтехникой и резервными источниками питания выдвинулись в Хабарский район Алтайского края. Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь будут помогать коллегам из соседнего региона оперативно устранять изморозевые отложения на опорах и проводах, которые могут привести к нарушению электроснабжения потребителей Алтайского края.

На помощь в соседний регион из Кузбасса направились 41 человек, 9 единиц спецтехники, пять резервных источников электроснабжения. Обильное налипание мокрого снега и гололедообразование на проводах вызвали особые погодные явления: снегопад и оттепель, а также порывистый ветер. За минувшую неделю десять бригад филиала Россети Сибирь в регионе уже устранили обмерзание на 500 километрах линий электропередачи. Однако, для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в новогодние праздники, необходимо обследовать еще 500 км ЛЭП и очистить провода от изморозевых отложений. В этом алтайским энергетикам помогут коллеги из Омской и Кемеровской областей, Хакасии и Республики Алтай.

Всего для устранения последствий образования инея в Алтайском крае привлечено 31 бригада: 124 человека и 40 единиц спецтехники, в том числе 15 резервных источников снабжения электричеством (РИСЭ).

Гололедообразование – явление для Сибири довольно редкое. Несмотря на это, в Кузбассе в этом году уже установили  305 специальных устройств – ограничителей гололедообразования и колебаний проводов, которые спасают оборудование от отключений в неблагоприятную погоду. Таким образом кузбасские энергетики защитили линии напряжением 35 и 110 киловольт в Таштагольском и Яшкинском районах.

Оттепель и мокрый снег в начале декабря уже показали эффективность такой защиты – на ЛЭП с новым оборудованием нарушений не произошло: налипания снега и обледенения на участках, оборудованных устройствами, нет.

Россети Сибирь продолжат практику установки ограничителей гололедообразования. При неблагоприятных погодных условиях – это наиболее эффективный способ защиты от коротких замыканий и отключений, который позволяет значительно повысить надежность работы электросетевого комплекса.

Общество
kuzbassnews.ru
18/12/2019
Общество
Новости Кузбасса

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