Кузбасские энергетики повышают надежность электроснабжения котельных и объектов ЖКХ в Кемеровском округе

В Кемеровском муниципальном округе специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» готовятся к следующему отопительному сезону. Почти 150 миллионов рублей энергетики вложат в обновление распределительных сетей 6-10 кВ, от которых получают электричество котельные и объекты ЖКХ.

Мероприятия по повышению надежности пройдут в 11 населенных пунктах округа, где проживают более 5 тысяч человек.

«Такие существенные вложения именно на объекты ЖКХ мы направляем впервые. Приоритет этот выбрали совместно с региональными властями. Значительное обновление электросетевой инфраструктуры позволит снизить уровень износа оборудования и уверенно подготовиться к новому отопительному сезону. А самое главное – за счет ликвидации «узких» мест жители получат более качественную услугу», – отметил директор филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» Иван Клейменов.

В рамках техперевооружения энергетики планируют установить почти 1000 новых опор и смонтировать новый провод на семи линиях электропередачи общей протяженностью 62 км.

К сожалению, все работы на электрических сетях сопряжены с временными отключениями, исключить их полностью пока не позволяет технология. Поэтому энергетики просят жителей отнестись к этому с пониманием. Цель программы обновления – повысить качество электроснабжения и сделать жизнь комфортнее.

Напомним, в «Россети Сибирь» в круглосуточном режиме работает контакт-центр для потребителей. Позвонив или оставив голосовое сообщение по телефону 8-800-1000-380, жители могут задать любые вопросы, связанные с электроснабжением.