Кузбасские энергетики повышают надежность электроснабжения в Кемеровском муниципальном округе

Несмотря на ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, кузбасские энергетики полным ходом готовятся к предстоящему отопительному сезону: ремонтируют и обновляют электросетевое хозяйство. Специалисты компании уже завершили проект реконструкции электрических сетей напряжением 10 киловольт от подстанции «Береговая», построив практически новую линию электропередачи протяженностью 2,5 километра. Модернизация сетей позволит повысить качество электроснабжения почти 300 жителей деревни Смолино.

«За короткое время мы установили 45 новых железобетонных опор, смонтировали самонесущий изолированный провод. Старые деревянные опоры, большинство из которых прослужили более 40 лет, демонтировали. Уверен, что результаты скажутся на снижении отключений, особенно во время непогоды, а жители это почувствуют и оценят», - отметил директор Северо-Восточных электрических сетей Россети Сибирь в Кузбассе Дмитрий Власов.

Работа по реконструкции электросетей Кемеровского округа осуществляется поэтапно. В ближайшее время энергетики приступят к реконструкции электросетевой инфраструктуры в Елыкаевском и Звездном сельских поселениях. Здесь в общей сложности обновят более 22 километров электрических сетей. Это даст возможность еще до начала отопительного сезона существенно улучшить электроснабжение жителям деревень Креково и Старочервово.