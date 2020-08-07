Кузбасские энергетики повышают надежность электроснабжения в Новокузнецке и Новокузнецком районе

В рамках подготовки к новому отопительному сезону сотрудники Кузбасского филиала Россети Сибирь ремонтируют и обновляют электрические сети в двух районах Новокузнецка и в тридцати населенных пунктах Новокузнецкого района. Реализация проектов позволит улучшить качество поставляемой электроэнергии и повысить надежность электроснабжения для жителей, предприятий и социально значимых объектов.

Несмотря на ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, кузбасские энергетики полным ходом готовятся к предстоящему отопительному сезону: ремонтируют и обновляют электросетевое хозяйство. В Орджонокидзевском и Куйбышевском районах южной столицы Кузбасса специалисты компании уже отремонтировали более 20 км линий электропередачи напряжением 0,4-10 киловольт (кВ), направив на это более 4,6 млн рублей. Почти вдвое перевыполнен годовой план по расчистке просек ЛЭП. Вместо запланированных 3,6 гектаров, энергетики расчистили уже 7. Кроме того, убрали около 500 опасных для ЛЭП при непогоде деревьев. Как известно, именно деревья становятся наиболее частыми причинами нарушений при неблагоприятных условиях. Поэтому «чистые» просеки и отсутствие вблизи охранных зон опасных деревьев – это залог надежной работы энергооборудования.

В Новокузнецком районе в 28 населенных пунктах работники компании отремонтировали более 30 километров ЛЭП напряжением 0,4 – 10 кВ, расчистили более 43 гектаров просек, убрали более 300 опасных деревьев.

Кроме того, энергетики провели ремонт на 36 трансформаторных подстанций в 20 населенных пунктах района. Это вдвое больше, чем планировалось.

Пристальное внимание уделяется линиям напряжением 35-110 кВ: отремонтировали 25 км линий, расчистили 253 га просек, убрали более 1300 деревьев. Здесь энергетики уже завершают годовые объемы, так как 80 % работ уже выполнено.

В рамках программы развития и в соответствии с Соглашением, заключенным компанией «Россети Сибирь» с Правительством Кузбасса, энергетики обновят 40 километров распределительных сетей 6-10 киловольт в Новокузнецке (Орджоникидзевский и Куйбышевский район), п. Листвяги и в селе Костенково. Кроме этого, здесь же до конца сентября энергетикам предстоит на протяженных линиях смонтировать восемь реклоузеров. Это элементы автоматизированной и цифровой сети, главное предназначение которых – автоматическое отключение и повторное включение электрической цепи. Применение реклоузеров позволяет существенно расширить возможности оперативного управления, а в случае неполадок – быстро отсечь только поврежденный участок, при этом сохранить электроснабжение на основной линии.

На модернизацию системы учета электроэнергии Кузбасский филиал Россети Сибирь направит 8,4 млн рублей. На эти средства энергетики оснастят «умными» приборами около 600 точек учета в Новокузнецке и в поселках Калмыковский, Березовая Грива и Верхний Калтан.