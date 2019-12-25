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Кузбасские энергетики повышают надежность электроснабжения в регионе

Россети Сибирь в канун Нового года готовятся к запуску энергообъектов в двух регионах. По итогам 2019 года энергетики на нескольких территориях Сибирского и Дальневосточного округов ввели в эксплуатацию и реконструировали сотни энергообъектов на общую мощность 732 мегавольтампер (МВА) и более 3100 километров новых линий электропередачи.   

Реализованы масштабные проекты по повышению надежности электроснабжения потребителей юга и центра Кемеровской области. Проведена реконструкция пяти действующих подстанций 110 киловольт (Орджоникидзевская, Сидоровская, Шахтовая, Красный брод, Заречная) с заменой силовых трансформаторов на более мощные. На это кузбасские энергетики направили более 350 млн рублей. Введен в эксплуатацию инновационный проект в Промышленновском районе –  воздушная линия напряжением 20 киловольт. Более тысячи заявителей льготной категории подключены к электрическим сетям. На создание электросетевой инфраструктуры для этого направлено более 300 млн рублей. Всего по Кузбассу суммарный ввод трансформаторной мощности составит 224 МВА – самый большой объем среди регионов Сибири по итогам 2019 года.

 «Все мероприятия нацелены на повышение надежности электроснабжения потребителей и обеспечивают необходимый запас трансформаторной мощности для дальнейшего социально-экономического развития территорий. За всеми цифрами –    помимо масштабной работы по строительству и вводу в эксплуатацию линий электропередачи и подстанций – ощутимый эффект для потребителей. Это  дополнительные возможности для присоединения нового индивидуального жилья, расширение территорий для строительства, улучшение энергоснабжения объектов социального значения, стимул для развития малого и среднего бизнеса, снижение количества технологических нарушений в электросетях» - отмечает руководитель компании, генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.

 Ввод новых энергомощностей – одно из приоритетных направлений инвестиционной деятельности компании «Россети Сибирь». Учитывая специфику загрузки центров питания в зоне присутствия и растущий запрос на развитие сетевой инфраструктуры по сетям напряжением 6-10 киловольт (кВ), существенные вложения компания направляет в обновление действующих стратегических энергообъектов. Интенсивную динамику при реализации инвестиционных программ энергетики удерживают на протяжении нескольких лет, в том числе, благодаря заключенным с властями ряда регионов Соглашениями о взаимодействии.

Общество
Промышленная
kuzbassnews.ru
25/12/2019
Общество
Промышленная
Новости Кузбасса

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