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Кузбасские энергетики позаботились о бездомных животных

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь добрые дела на потом никогда не откладывают.

Решили помочь благотворительному фонду для бездомных животных «Четыре лапы».

Организовали акцию «Накорми хвостатых», собрали корм и доставили его четвероногим.

А сколько эмоций взамен получили, словами не передать!

В приюте очень чистые и свободные вольеры, в мисках – не убывает корм. Видно, что о хвостатых здесь заботятся, да и радушная хозяйка Татьяна всегда рада гостям.

Сейчас энергетики подумывают над тем, чтобы взять опекунство над каким-нибудь милым пушистиком.

В объектив наших  фотокамер, да и в сердце тоже, попал невозмутимый и самый огромный пёс, каких мы только видели, - Миша.

Не могли пройти мимо и от души пообнимались с «пушистым йети». 

С обаянием и мудростью встретил нас и самый старый кот из приюта Герман Фридрихович.

Из-за возраста и особенностей организма он нуждается в особом дорогостоящем корме и регулярном уходе.

У каждого животного – своя судьба, своя история. И не у многих есть куратор.

А мы можем им подарить новую жизнь. Наверное, в этом счастье и заключается – дарить любовь и добро миру. 

 

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kuzbassnews.ru
12/02/2021
Общество
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