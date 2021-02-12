Кузбасские энергетики позаботились о бездомных животных

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь добрые дела на потом никогда не откладывают.
Решили помочь благотворительному фонду для бездомных животных «Четыре лапы».
Организовали акцию «Накорми хвостатых», собрали корм и доставили его четвероногим.
А сколько эмоций взамен получили, словами не передать!
В приюте очень чистые и свободные вольеры, в мисках – не убывает корм. Видно, что о хвостатых здесь заботятся, да и радушная хозяйка Татьяна всегда рада гостям.
Сейчас энергетики подумывают над тем, чтобы взять опекунство над каким-нибудь милым пушистиком.
В объектив наших фотокамер, да и в сердце тоже, попал невозмутимый и самый огромный пёс, каких мы только видели, - Миша.
Не могли пройти мимо и от души пообнимались с «пушистым йети».
С обаянием и мудростью встретил нас и самый старый кот из приюта Герман Фридрихович.
Из-за возраста и особенностей организма он нуждается в особом дорогостоящем корме и регулярном уходе.
У каждого животного – своя судьба, своя история. И не у многих есть куратор.
А мы можем им подарить новую жизнь. Наверное, в этом счастье и заключается – дарить любовь и добро миру.
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