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Кузбасские энергетики прервали фальшивую «увертюру» безучетного энергопотребления

Настоящее театральное представление разыграл перед кузбасскими энергетиками владелец магазина с мелодичным названием «Фа-Соль-ка». Предпринимателю показалось, что его счетчик электроэнергии сломался, и он решил самостоятельно «починить» электроприбор. На удивление после «ремонта» прибор учета электроэнергии стал работать «в другую сторону», каждый раз показывая наименьшее число потребленных киловатт-часов. 

Этот факт обнаружили сотрудники филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» во время рейда в селе Березово Кемеровского района. По словам начальника участка транспорта электроэнергии Кемеровского РЭС Сергея Хохлова, «налицо –  явные следы повреждения свинцовой пломбы, незаводская пайка внутри счетчика, царапины и сколы». Причем все эти махинации владелец минимаркета проводил прямо на опоре, где и был установлен электроприбор. Самовольно вмешиваясь в работу счетчика, хозяин регулировал энергопотребление по собственному разумению. И платил, соответственно, за потребленную электроэнергию в разы меньше положенного.

Несколько месяцев он был уверен в гениальности своего плана. Сначала, действительно, все шло, как по нотам, но потом предпринимателя навестили энергетики и выписали ему акт о безучетном потреблении электроэнергии на 55 тысяч кВт/часов. По нему «экономному» владельцу «Фа-соль-ки» необходимо заплатить больше 300 тысяч рублей. Кроме того, энергетики уже обратились в правоохранительные органы. За такое нарушение законом предусмотрена уголовная ответственность. По статье 165 УК РФ можно лишиться свободы на срок до пяти лет.

Любые уловки и хитрости, применяемые при несанкционированном потреблении электроэнергии, в конечном итоге оборачиваются проблемами для недобросовестных потребителей. Каждому стоит задуматься о том, какую опасность для кошелька несет самовольное подключение или вмешательство в прибор учета, и не только для кошелька — для жизни.

Уважаемые кузбассовцы! Бороться с хищениями электроэнергии как социальным злом можно только сообща. Из-за неучтенного энергопотребления в сети происходят скачки напряжения, в домах честных потребителей меркнет свет, выходит из строя бытовая техника, а самое главное – подвергается опасности жизнь и здоровье человека. О случаях энерговоровства можно сообщить по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети Сибирь 8-800-1000-380 (конфиденциальность гарантирована). 

Общество
kuzbassnews.ru
22/10/2020
Общество
Новости Кузбасса

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