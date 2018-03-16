Комментарии

Специалисты кузбасского филиала «МРСК Сибири» завершили выполнение всех технических и организационных мероприятий, необходимых для надежного и бесперебойного электроснабжения избирательных участков во время прохождения выборов Президента РФ 18 марта.

В настоящее время специалисты «Кузбассэнерго – РЭС» уже провели внеплановые осмотры обслуживаемого электрооборудования и выверили паспорта-схемы электроснабжения 577 пунктов голосования в зоне своей ответственности. Все участки обеспечены резервными источниками электроснабжения. В районных диспетчерских пунктах филиала организовано взаимодействие с избиркомами, за каждым дополнительно закреплен сотрудник из числа электротехнического персонала.

Для организации дежурства еще на 1202 участках, которые подключены к сетям филиала опосредованно, через сети других компаний, энергетики также выделяют своих сотрудников и привлекают электротехнический персонал муниципальных образований, работников смежных организаций, представляющих общие интересы с «Россети» в части обеспечения надежного электроснабжения в ходе выборов.

Проверены схемы взаимодействия с региональными управлениями ФСБ, МВД и МЧС России, муниципальными властями, а также схемы информирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Накануне дня выборов в филиале будет введен особый режим работы, который предполагает мобилизацию всех сил и средств. На круглосуточной вахте будет находиться 42 оперативно-выездных бригады. Усиление будет обеспечено дополнительными дежурными на подстанциях. При этом все графики составлены так, чтобы обеспечить персоналу возможность реализовать свое избирательное право.

Энергетики напоминают, что жители Кузбасса могут сообщить о любых перебоях в энергоснабжении по телефону горячей линии 8-800-1000-380 (круглосуточно, бесплатно). Специалисты call-центра также будут работать в особом режиме и смогут проинформировать абонентов о причинах неполадок и о ходе восстановительных работ.