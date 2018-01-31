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Кузбасские энергетики приступили к ремонтной кампании 2018 года

Специалисты филиала  «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС» приступили к капитальному и текущему ремонту электросетевого оборудования для подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. В рамках новой ремонтной кампании 2018 года энергетики направят на эти цели свыше 590 миллионов рублей (на 9% больше, чем планировали в прошлом году).

Cпециалисты сейчас приступили к расчистке просек ЛЭП от деревьев и поросли, замене опор, ремонту трансформаторных подстанций и подстанционного оборудования. Однако основной объем работ традиционно выполняется во 2 и 3 кварталах, при более благоприятной погоде для реализации мероприятий.  

Общество
kuzbassnews.ru
31/01/2018
Общество
Новости Кузбасса

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