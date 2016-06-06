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Кузбасские энергетики привлекают частные инвестиции в развитие системы учета электроэнергии

В филиале ПАО «МРСК Сибири» «Кузбассэнерго - РЭС» проводится масштабная работа по реализации энергосервисных договоров для расширения автоматизированной сети учета  энергопотребления жителей и предприятий Кузбасса. Потребителям электроэнергии будут бесплатно установлены порядка 15 тысяч «умных» счетчиков с возможностью автоматизированного сбора данных.

По уже заключенным в 2017 году договорам на автоматизацию системы учета потребителей «Кузбассэнерго – РЭС» будет направлено порядка 350 млн рублей. За счет этих средств энергетики установят около 15 тысяч «умных» счетчиков, тем самым еще почти 10% от общего количества обслуживаемых филиалом точек учета войдут в автоматизированную систему контроля и сбора данных.  Общая доля охваченных АСКУЭ точек учета составит 30%.

Для установки автоматизированных точек учета энергетики выбирают наиболее проблемные с точки зрения энергоэффективности населенные пункты, где фиксируется большая разница между отпущенной и оплаченной электроэнергией. Работы проводятся практически во всех районах области, но наибольшее количество – более 5 тысяч счетчиков – устанавливается в населенных пунктах Кемеровского района, практически завершен монтаж 2 тысяч систем в Новокузнецком районе.

- Использование «умных» счетчиков позволяет потребителям самостоятельно контролировать энергопотребление, экономить, управляя своим энергопотреблением, например, за счет применения дифференцированных тарифов. Показания счетчика снимаются дистанционно и по каналам связи передаются в центр сбора и обработки информации, что позволяет энергетикам сократить транспортные расходы, а потребителей избавляет от визитов инспекторов. При этом шкаф с прибором учета устанавливается на опоре, на недоступной для вандалов высоте, - отмечает начальник службы учета электроэнергии Илья Паутов.

Работы проводятся в рамках энергосервисных контрактов: инвесторы приобретают и устанавливают бесплатно для потребителей системы учета, а вложенные средства возвращают за счет экономического эффекта, который достигается за счет снижения потерь электроэнергии. По оценкам специалистов, срок возврата инвестиций составит от 4 до 6 лет.

Экономика
kuzbassnews.ru
23/06/2017
Экономика
Новости Кузбасса

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