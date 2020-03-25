Кузбасские энергетики призывают водителей спецтехники соблюдать правила работы вблизи ЛЭП

Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» оперативно восстановили электроснабжение в Кемеровском районе, нарушенное по вине водителя КАМАЗа.

Инцидент произошел вблизи п. Металлплощадка Кемеровского района. В диспетчерскую службу поступил сигнал о сбое в работе энергооборудования. Приехавшая на место оперативно-выездная бригада увидела вблизи ЛЭП КАМАЗ с поднятым кузовом, оборванный провод в двух пролетах линии, а также поврежденную опору.

Как выяснилось, водитель в нарушение всех правил, забыл опустить кузов и, проезжая под ЛЭП, зацепил и потянул за собой провод. В итоге жители нескольких домов п. Металлплощадка остались без электроснабжения. Горе-водитель никак не смог пояснить, по какой причине он находился в охранной зоне ЛЭП, к тому же – с поднятым кузовом.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они составили протокол об административном нарушении. Энергетикам же для организации аварийно-восстановительных работ пришлось направить ремонтную бригаду, сняв её с плановых работ в другом населенном пункте района.

Менее четырех часов потребовалось специалистам, чтобы доставить на место необходимое оборудование, смонтировать новую опору, заменить сорванный самонесущий изолированный провод и вернуть в дома жителей электричество.

Такие грубые нарушения техники безопасности и правил организации работ вблизи электроустановок, к сожалению, нередки. Они не только влекут за собой отключения электричества. Вмешательство в работу электроустановок смертельно опасно для самих водителей. Встреча с электричеством может закончиться травмами и даже гибелью.

Знание правил поведения и контроль над их соблюдением входят в систему охраны труда на каждом предприятии. Водители тоже обязаны помнить о технике безопасности при работе вблизи ЛЭП - это входит в курс обучения. В связи с этим, энергетики еще раз напоминают всем руководителям организаций, имеющим в автопарке специальную технику, и самим водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил работы в охранных зонах ЛЭП. Контроль за деятельностью подобных организаций и частных предпринимателей должен осуществляться и муниципалитетами.

В компании «Россети Сибирь» действует бесплатная «горячая линия» по всем вопросам электроснабжения – 8-800-1000-380. По этому телефону можно проконсультироваться и по поводу получения разрешения на работу в охранной зоне ЛЭП.