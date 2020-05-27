Кузбасские энергетики продолжают ликвидировать последствия разбушевавшейся стихии

Вчера 26 мая почти на всей территории Кузбасса были зафиксированы неблагоприятные погодные условия. Ураганный ветер местами с порывами до 24 метров в секунду, дождь и град доставили немало неприятностей кузбассовцам.

Сильнейший грозовой фронт вызвал нарушения и в работе электросетевого комплекса.Более всего от стихии пострадала северо-восточная часть региона. В большинстве случаев успешная работа защит и автоматики предотвратила сбои в электроснабжении. Там, где стихия все же стала причиной нарушений в подаче электричества, энергетики максимально быстро организовали восстановительные работы. Социально значимые объекты на время работ запитывались по резерву.

Начиная с полудня энергетики не прерывали ремонты ни на минуту, работали всю ночь, устраняя нарушения. Основными их причинами стали схлест и обрыв проводов из-за попадания на них посторонних предметов, а также повреждения в сетях других организаций.

Для борьбы со стихией привлечено 33 бригады в количестве 126 человек, 41 единица техники. Работы были организованы сразу в нескольких территориях: в Кемеровском, Юргинском, Тисульском, Тяжинском, Мариинском, Ижморском, Чебулинском, Крапивинском и Новокузнецком муниципальных округах.

Все действия энергетиков координирует оперативный штаб Кузбасского филиала Россети Сибирь, который поддерживает связь со всеми оперативными службами области, смежными сетевыми организациями.

На утро 27 мая энергетики практически завершили аварийно-восстановительные работы по основной сети и приступают к точечным ремонтам по заявкам потребителей.

Контакт–центр предприятия также продолжает работать в усиленном режиме. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения. Телефон работает и на прием голосовых сообщений. Ни одно из них не останется без ответа.