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Кузбасские энергетики провели внезапную тренировку в новогодние праздники

В Кемеровском районе на базе кузбасского филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») состоялась внезапная ситуационная противоаварийная тренировка по подготовке энергетиков к действиям в случае чрезвычайной ситуации. Все работы в рамках учений энергетики проводили в реальном режиме.

 По легенде учений,перепады температуры, мокрый снег и порывистый ветер стали причиной технологического нарушения на линиях электропередачи напряжением 110 киловольт Кемеровская – Нацмен и Кемеровская – Плотниковская  с отпайкой на подстанцию Весенняя. В результате разгулявшейся стихии в 10 населенных пунктах Кемеровского района произошли условные отключения электроэнергии.

К работам по восстановлению электроснабжения были привлечены 9 ремонтных бригад, около 30 человек и более 20 единиц техники.

В рамках интерактивных учений энергетики отремонтировали поврежденную трансформаторную подстанцию, подключили РИСЭ (резервный источник снабжения электрической энергии), а также  установили быстовозводимую опору 110 кВ,  тем самым повысив надежность электроснабжения более 7000 потребителей Кемеровского района. В результате условные повреждения были успешно устранены, а электроснабжение всех условно-отключенных потребителей полностью восстановлено уже к 16-30. После окончания учений был проведен подробный анализ действий персонала.

«В очередной раз кузбасские энергетики продемонстрировали оперативность и слаженность работы, - отметил руководитель штаба, и.о. директора Кузбассэнерго – РЭС Борис Берлин. – В ходе тренировки особое внимание уделялось оперативности и мобильности ремонтных бригад, которые в тяжелых условиях сибирской зимы успешно, а главное, своевременно справились с поставленными задачами».

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
04/01/2018
Общество
Кемерово
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