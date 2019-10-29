Кузбасские энергетики работают в особом режиме

Из-за ухудшения погодных условий, непрекращающегося штормового ветра и дождя, энергетики усиливают оперативно-выездные бригады дополнительным персоналом и техникой. Сейчас все силы специалистов направлены на восстановление электроснабжения Ленинского, Тяжинского, Мариинского и Яшкинского районов Кемеровской области.

«Как правило, на ликвидацию технологического нарушения одновременно отправляются две бригады, которые сначала осматривают линию, а затем после обнаружения неполадок одна из бригад приступает к восстановительным работам, а другая – продолжает осмотр. Убедившись, что на линии электропередачи больше нет повреждений, персонал объединяет усилия, чтобы локализовать нарушения в сети, - поясняет заместитель генерального директора – директор Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» Иван Клеймёнов.

Синоптики прогнозируют, что во второй половине дня мощный циклон пройдет именно по северо-востоку Кузбасса.

Напоминаем, к оперативному реагированию на случай возникновения технологических нарушений подготовлены 123 аварийно-восстановительные бригады, в состав которых входят 607 человек и 354 единицы техники.