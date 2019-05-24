Кузбасские энергетики совершенствуют систему учета электроэнергии

До конца 2019 года специалисты филиала «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС» установят своим потребителям более 8,3 тысяч интеллектуальных приборов учета с возможностью дистанционного сбора данных. Почти 60 % потребителей филиала – жителей и предприятий Кузбасса – будут охвачены автоматизированной сетью учета энергопотребления.

Реализация мероприятий по снижению потерь, в том числе расширение автоматизированной системы учета, уже позволила филиалу «Кузбассэнерго – РЭС» по итогам 2018 года стать лидером по динамике снижения потерь электроэнергии среди филиалов МРСК Сибири, а также войти в тройку лучших предприятий во всей группе компаний ПАО «Россети».

Сэкономленные на снижении потерь средства в текущем году инвестируются на дальнейшее совершенствование учета электроэнергии. Более 8,3 тысяч «умных» счетчиков будут смонтированы в 12 муниципальных районах Кемеровской области. При этом для жителей установка «умных» счетчиков абсолютно бесплатна. Преимуществом также является то, что опрос, обработка, передача данных и управление осуществляются автоматически и дистанционно, что удобно и энергетикам, и жителям. Кроме того, у потребителей появляется возможность самостоятельно контролировать энергопотребление, снижать расходы на него с помощью перехода на другое тарифное меню.

Наибольший объем работ по установке интеллектуальных приборов учета (почти 1,5 тысячи) будет выполнен в Топкинском районе электрических сетей, где энергетики планируют до 2020 года реализовать комплексный инновационный проект «Цифровой РЭС». Его цель – повысить наблюдаемость, управляемость электрической сети и, соответственно, эффективность.