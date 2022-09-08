Кузбасские энергетики совместно с властями провели комплексные учения по подготовке к зиме

В Кузбассе прошли комплексные учения по подготовке энергетиков, специалистов главного управления МЧС России по Кемеровской области, Сибирского управления Ростехнадзора, правительства области и муниципалитетов к слаженным действиям в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятной погодой в отопительный сезон.

Участники отработали взаимодействие с региональным Штабом по безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области при ликвидации аварии с массовыми отключениями потребителей и социально значимых объектов.

В учениях филиала компании «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» приняли участие специалисты филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Кузбасское ПМЭС, ГУ МЧС России по Кемеровской области, диспетчерской службы Тисульского муниципального округа – всего 94 человека и 35 единиц техники.

По сценарию учений из-за сильного порывистого ветра и мокрого снега на линии 110 киловольт (кВ) Тяжинская – Тисульская упала опора с обрывом грозотроса и схлёстыванием проводов всех фаз. Развитие аварийной ситуации привело к отключению восьми подстанций 35–110 кВ. «Обесточенными» оказались 19,45 тысяч жителей и 103 социально значимых объекта – это школы, детские сады, котельные и объекты водоснабжения – в 29 населённых пунктах Тисульского и Тяжинского округов.

Участники учений на практике проверили навыки руководящего, оперативного и дежурного персонала, выполнение регламентов обмена информацией.

Заместитель генерального директора – директор филиала «Кузбассэнерго – РЭС» Иван Клейменов отметил, что в случае чрезвычайных ситуаций самое главное – чёткий алгоритм взаимодействия с администрациями муниципалитетов, региональными властями, МЧС и коллегами-энергетиками: «Совместная тренировка показала, что кузбасские энергетики умеют работать в команде и готовы взаимодействовать с другими специалистами в случае реальной необходимости».