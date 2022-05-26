Кузбасские энергетики тоже готовятся к ЕГЭ в регионе

Компания «Россети Сибирь» завершила подготовку объектов электросетевого комплекса к обеспечению надежного электроснабжения пунктов приема Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на территории присутствия, в том числе в Кемеровской области – Кузбассе.

В этом году основной этап ЕГЭ в стране проходит с 26 мая по 2 июля. В зоне ответственности филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» 77 образовательных учреждений, где будет проводиться госэкзамен. На объектах инфраструктуры, обеспечивающих электроснабжение пунктов проведения ЕГЭ, энергетики провели внеплановые осмотры трансформаторных подстанций и линий электропередачи, схемы электроснабжения пунктов приема ЕГЭ привели в состояние нормативной надежности, подготовили резервные источники питания.

Для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения организована четкая схема оповещения оперативного и ремонтного персонала, определен порядок взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также с территориальными сетевыми организациями. За каждым пунктом проведения ЕГЭ закреплены оперативно-выездные бригады.

В дни проведения экзаменов во всех центрах питания, обеспечивающих электроснабжение пунктов приема ЕГЭ, будут приостановлены плановые работы и переключения. Кроме того, будет усилено дежурство оперативно-выездных и ремонтных бригад районов электросетей.

В круглосуточном режиме продолжает работать единый контакт-центр Россети Сибирь. По бесплатному телефону 8-800-220-0-220 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.