Кузбасские энергетики участвуют в Первом «Векторе детства»

Специалисты кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» принимают участие в I Всероссийском форуме «Вектор детства». Масштабное мероприятие проходит 1–2 июня в Кемерове. В рамках уличных активностей энергетики организовали площадку по энергобезопасности, чтобы напомнить детям и взрослым про жизненно важные правила.

Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей и проводится по инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Правительства Кемеровской области.

Основные мероприятия форума «Вектор детства» состоялись в Ледовом дворце «Кузбасс». На площади перед ним были организованы развлекательные и познавательные локации для маленьких гостей форума.

«Вырастить будущее поколение в безопасных условиях – это и наша ответственность тоже, а День защиты детей – прекрасный повод ещё раз напомнить о важных правилах электробезопасности не только ребятишкам, но и их родителям, бабушкам и дедушкам», – считают энергетики.

За два дня участниками полезных викторин и конкурсов от «Россети Сибирь» стали более 200 ребят. Все они в игровом формате еще раз повторили важные правила безопасности: как вести себя вблизи энергообъектов, обращаться с электроприборами, куда звонить в экстренных случаях.

Настоящей «звездой» для фотосессий и безопасных селфи стал обаятельный помощник энергетиков – робот Электрёнок. Заряд позитива и энергии от него получили не только дети, но и взрослые участники форума.