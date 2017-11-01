Кузбасские энергетики умеют работать под напряжением

Специалисты филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» завершили капитальный ремонт двухцепной линии электропередачи напряжением 110 киловольт «Мариинск – Тяжин», которая обеспечивает электроснабжение объектов железной дороги и транзит электроэнергии в сторону Красноярской энергосистемы.

Комплекс технических мероприятий включал установку 150 ограничителей перенапряжений (ОПН) – специальных аппаратов, предназначенных для защиты линии от грозовых и коммутационных перенапряжений на участке протяженностью 16 км. После монтажа нового оборудования отслуживший свой срок грозотрос необходимо было демонтировать.

- Ограничения по режиму электроснабжения не позволили нам полностью вывести линию в ремонт. Наши специалисты в рекордно сжатые сроки – всего за неделю – демонтировали 32 километра грозотроса. При этом одна цепь линии находилась под напряжением, чтобы ни на час не прерывать подачу электроэнергии потребителям. Технология демонтажа под напряжением не совсем традиционная, но наши линейшики владеют методикой в совершенстве. Это и позволило безопасно и в поставленные сроки выполнить ремонт, - отметил начальник службы высоковольтных линий Северо-Восточных электрических сетей Николай Иванов.

Установка ОПН и демонтаж грозотроса позволит обеспечить надежность и свести к минимуму возможные технологические нарушения в работе важной транзитной линии на востоке Кемеровской области.