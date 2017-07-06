Кузбасские энергетики успешно противостояли прошедшему грозовому фронту

Сильные грозы с дождем, которые прошли почти по всем районам Кемеровской области в последние сутки, не оказали существенного влияния на надежное электроснабжение потребителей. Возникшие локальные перебои энергетики оперативно устраняли.

В филиале «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» в боевой готовности находилось 40 оперативно-выездных бригад, которые по первому сигналу выезжали и в кратчайшие сроки устраняли нарушения. Всего за период прохождения грозового фронта в электросетевом хозяйстве «Кузбассэнерго - РЭС» было зафиксировано около 60 нарушений, вызванных непогодой. Однако, в большинстве случаев надежное срабатывание автоматики не приводило к отключениям электричества у потребителей. Там же, где грозовые отключения линий электропередачи все же произошли, среднее время восстановительных работ не превысило 1,5 часа. Для запитывания социально значимых объектов наготове было 25 источников резервного электропитания.

По данным синоптиков на ближайшие 3 суток в Кузбассе сохраняется неблагоприятный прогноз. Местами в отдельных районах ожидаются грозы и град, порывы ветра до 16 метров в секунду. В связи с этим, энергетики предупреждают: грозы опасны не столько для энергооборудования, сколько для людей. Во время непогоды ни в коем случае нельзя подходить в ЛЭП, антеннам, высоким деревьям. Как правило, самые высокие точки на местности привлекают молнию. Следует держаться подальше от проводников (металлических предметов), водоемов, а также объектов с электромагнитным полем.Если Вы заметили оборванный провод на расстоянии менее восьми метров от себя, то выходить из зоны возможного поражения электрическим током следует «гусиным» шагом, не отрывая ноги от земли.

По всем вопросам электроснабжения в филиале «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» круглосуточно действует телефон «горячей» линии: 8-800-1000-380.