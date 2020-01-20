Кузбасские энергетики успешно справились с крещенским штормовым циклоном

В режиме повышенной готовности работали в минувшие выходные энергетики сразу пяти филиалов компании «Россети Сибирь». Несмотря на снежный шторм, бушевавший в Кемеровской области, Красноярском и Алтайском краях, Республиках Алтай и Хакасия, серьезных повреждений на энергообъектах не зафиксировано, продолжительных отключений электроэнергии допущено не было.

В Кузбасском филиале Россети Сибирь, несмотря на сильный ветер (местами его скорость в порывах достигала 23 метров в секунду) и метель, серьезных повреждений не было зафиксировано. В 30 % случаев успешно срабатывала автоматика, то есть потребители вообще не почувствовали никаких неудобств.

Локальные нарушения энергетики устраняли в максимально короткие сроки. Среднее время восстановления электроснабжения составило чуть более получаса. Основные причины отключений: схлест или обрыв проводов, наброс посторонних предметов, повреждение в сети потребителя. Всего к восстановительным работам было привлечено 17 бригад в составе 34 человек и 20 единиц техники.

Сильный ветер и метель так же наблюдались в Республиках Хакасия и Алтай, Красноярском и Алтайском краях. Штормовые явления местами сопровождались резкими температурными перепадами – от -25 до -3 градусов. Кроме того, из-за метелей были закрыты для проезда автомобильные трассы на Алтае и в Кузбассе.

Несмотря на все это, серьезных повреждений на линиях электропередачи и подстанциях в регионах не было.

19 января в связи с улучшением погоды в пяти сибирских регионах, сибирские энергетики перешли на обычный режим работы.

Компания «Россети Сибирь» остается на круглосуточной связи с потребителями: единый контакт-центр 8-800-1000-380 работает в обычном режиме.