Кузбасские энергетики успешно справляются с ростом заочных обращений клиентов

С момента перехода офисов Россети Сибирь на дистанционное обслуживание клиентов количество обращений через «горячую линию» и онлайн-сервисы выросло на 14 %.

Специалисты по взаимодействию с клиентами Кузбасского филиала Россети Сибирь зафиксировали рост на 27 % обращений по телефону. Среди кузбассовцев эта форма общения наиболее популярная. Также возросло на 60 % количество обращений в интернет-приемную директора филиала через сайт компании www.rosseti-sib.ru . Энергетики отмечают рост обращений жителей региона на портал «Светлая страна» в объеме 28 % и четырехкратный рост на портал электросетевых услуг тп.рф.

При этом жалоб на сбои в работе заочных сервисов от потребителей не поступало. Другими словами, такая форма взаимодействия демонстрирует эффективность и ни в чем не уступает очному формату общения с клиентами.

В целом в группе компаний «Россети» с 18 по 28 марта количество обращений в режиме онлайн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 34%. Число звонков в контакт-центры выросло более чем на 50%, количество обращений посредством интерактивных сервисов – на 45%. Документы по уже обработанным заявкам направляются в электронном виде в личный кабинет и по электронной почте.

Напоминаем, что связаться с энергетиками группы компаний можно посредством Единого портала электросетевых услуг «Портал-ТП.РФ», а также нового мобильного приложения «Россети – личный кабинет», доступного пользователям устройств на Android и IOs. Для всех пользователей работает онлайн-сервис «СветлаяСтрана.РФ»