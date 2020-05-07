Кузбасские энергетики устанавливают потребителям «умные» счетчики

Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» приступили к установке интеллектуальных приборов учета для кузбассовцев. В рамках программы развития 2020 года энергетики оснастят более 9 тысяч точек учета «умными» счетчиками с возможностью дистанционного сбора данных и направят на это почти 200 млн рублей.

Монтаж нового оборудования и включение его в автоматизированную сеть учета энергопотребления позволит по итогам года достичь уровня автоматизации сбора данных в 62,3 %.

– Кузбасский филиал Россети Сибирь занимает лидирующие позиции по использованию технологий умного учета. В этом году с помощью дальнейшего расширения автоматизации (на 5,3 % относительно прошлого года) мы рассчитываем сэкономить еще более 11,7 млн. кВтч (в денежном выражении – более 26,5 млн рублей) и направить сэкономленные средства на дальнейшее совершенствование учета электроэнергии, - отмечает заместитель генерального директора – директор филиала Иван Клейменов.

Оснащение сетей «умными» счетчиками как одно из направлений цифровой трансформации призвано повысить качество электроснабжения потребителей. Для них преимущество в том, что опрос, обработка, передача данных и управление осуществляется дистанционно. Потребители самостоятельно могут контролировать энергопотребление, снижать расходы за счет перехода на другое тарифное меню и реально экономить, управляя своим энергопотреблением.

Энергетикам интеллектуальная система учета дает возможность управлять нагрузкой, контролировать параметры сети и мощность, дистанционно передавать данные, ограничивать неплательщиков, автоматически выявлять очаги потерь электроэнергии. С помощью системы значительно быстрее можно находить места повреждений и, тем самым, сокращать перерывы в энергоснабжении, повышая надежность энергоснабжения потребителей. Новые технологии призваны также снизить эксплуатационные издержки.