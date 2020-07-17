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Кузбасские энергетики устанавливают потребителям «умные» счетчики

Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» устанавливают сельским жителям Кузбасса интеллектуальные приборы учета. Программа реализуется сразу в нескольких муниципалитетах Кузбасса.

Так в Топкинском районе в 12 населенных пунктах энергетики смонтируют еще 1355 приборов с включением их в автоматизированную сеть. К концу года уровень автоматизации сбора данных  приблизится к 97 %.  Топкинский район к тому же – это пилотная площадка по созданию цифрового сетевого района, цель создания которой  – полная наблюдаемость и управляемость электрической сети. Всего же в рамках программы развития 2020 года Кузбасский филиал Россети Сибирь оснастит более 9 тысяч точек учета «умными» счетчиками с возможностью дистанционного сбора данных и направит на это почти 200 млн рублей.

Потребители самостоятельно с помощью выданного при установке дисплея могут контролировать свое энергопотребление. «Теперь нашим абонентам не нужно ежемесячно передавать данные гарантирующему поставщику для расчета объемов электроэнергии, так как передача показаний, их обработка осуществляется в автоматическом режиме. Нужно только вовремя оплачивать счета. Это удобно и потребителям, и нам, энергетикам, так как снижаются издержки»,  – отметил заместитель директора по реализации и развитию услуг Кузбасского филиала Россети Сибирь Роман Ровенский.

Важное нововведение в рамках организации учета электроэнергии произошло 1 июля 2020 года. Теперь согласно законодательству, жители полностью освобождены от расходов на приобретение и установку счетчиков.

«Если раньше мы устанавливали интеллектуальные приборы учета только в рамках своих производственных программ и там, где необходимо было в первую очередь навести порядок в системе учета, чтобы повысить энергоэффективность, то сейчас  обязанность по установке и замене счетчиков полностью возложена на энергопредприятия. В многоквартирных домах – на гарантирующего поставщика электроэнергии, а во всех остальных случаях – на сетевые организации» - рассказал Роман Ровенский.

Обновление счетчиков будет происходить постепенно. Приоритет отдается потребителям, у которых приборы учета не установлены (например, при новом подключении), неисправны, выработали свой ресурс или требуют поверки (т.к. подошел нормативный срок). В иных случаях можно использовать имеющийся прибор учета.

Общество
Экономика
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kuzbassnews.ru
17/07/2020
Общество
Экономика
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