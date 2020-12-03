Кузбасские энергетики устанавливают «умные» счетчики потребителям

С 1 июля этого года вступил в силу новый федеральный закон, который обязывает энергетиков устанавливать «умные» или интеллектуальные приборы учета бесплатно для потребителей. При этом законом установлено, что замена электросчетчиков может производиться только в определенных случаях: если прибор учета вышел из строя, истек срок его эксплуатации, срок межповерочного интервала, либо у потребителя вообще отсутствовал счетчик.

В соответствии с этими положениями в зоне ответственности «Кузбассэнерго – РЭС» необходимо до конца года смонтировать и ввести в работу 1987 приборов учета. На покупку оборудования и весь комплекс по монтажу энергетики направят 7,7 млн рублей.

Работы проводятся во всех муниципальных образованиях, в 312 населенных пунктах Кузбасса.

– Внедрением технологий умного учета «Кузбассэнерго – РЭС» системно занимается с 2013 года. Только в этом году мы обеспечили установку свыше 9 тысяч интеллектуальных приборов для своих потребителей в рамках программы развития сетей и совершенствования учета. Таким образом, установка «умных» счетчиков в соответствии с требованиями нового закона – это лишь еще одно направление нашей деятельности, – отметил заместитель директора филиала по реализации и развитию услуг Роман Ровенский.

Неоспоримое удобство для потребителей – отсутствие необходимости в ежемесячном снятии и передаче показаний приборов учета, передача данных осуществляется дистанционно. При этом интеллектуальные счетчики максимально корректно рассчитывают объем электроэнергии. К тому же, они не только сами передают показания, но и фиксируют качество электроэнергии по основным параметрам, таким как напряжение, частота. Счетчик имеет функцию памяти — сбор и хранение данных о показателях качества заложены в его функциональные возможности, а в случае поставки электроэнергии ненадлежащего качества информация будет фиксироваться в журнале событий прибора учета.

Еще одно преимущество – возможность контролировать свое энергопотребление и выбирать наиболее выгодный для себя тариф, что позволяет сэкономить.

В целом оснащение сетей «умными» счетчиками как одно из направлений цифровой трансформации призвано не только повысить его качество и точность, но и автоматически выявлять очаги потерь электроэнергии. Так по итогам этого года кузбасские энергетики рассчитывают снизить потери на 39 млн кВт*часов, что позволит сэкономить свыше 95 млн рублей.

Напомним, что в случае выхода из строя старого прибора учета нужно обратиться в интернет-приемную на сайте энергокомпании rosseti-sib.ru, либо позвонить по телефону «горячей линии»: 8-800-1000-380, либо подать заявку через портал электросетевых услуг портал-тп.рф. Старые приборы учета можно использовать до тех пор, пока не истечет срок их поверки.