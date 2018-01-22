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Кузбасские энергетики в крещенские морозы работают в режиме повышенной готовности

В филиале «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» предприняты дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Кемеровской области в связи с наступлением аномально низких температур. Весь оперативный персонал переведен в режим повышенной готовности.

На севере области сегодня температура воздуха опустилась ниже 40 градусов. Ситуация на электросетевых объектах филиала стабильная. Надежное электроснабжение своих потребителей на всей территории Кузбасса готовы обеспечивать 124 аварийно-восстановительные бригады, а это свыше 560 специалистов и 350 единиц техники.

Для предотвращения или, при необходимости, оперативного устранения нарушений в работе электросетевого комплекса Кузбасса, диспетчерские службы и ремонтно-восстановительные бригады «Кузбассэнерго - РЭС» находятся в состоянии круглосуточной готовности, обеспечены всей необходимой спецтехникой, оборудованием и средствами связи. К погрузке и передислокации готовы более 20 передвижных дизель-генераторных установок. В случае необходимости, они обеспечат бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов.

Во всех производственных отделениях усилен контроль состояния объектов энергетики. Круглосуточно работает call – центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения.

Общество
kuzbassnews.ru
22/01/2018
Общество
Новости Кузбасса

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